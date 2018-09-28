Итальянский бизнесмен привел в Италию Zara и Starbucks, а теперь строит в Бергамо моноклуб

Гиды по Бергамо оставляют максимально скучное впечатление: типовой европейский городок со средневековой архитектурой – каменные площади, церковки, домики. В воздухе – консервативная семейная атмосфера с религиозными и урожайными праздниками на каждый день. Литературный герой Труффальдино. Экранизация набоковской «Защиты Лужина». И скромный футбольный клуб «Аталанта»?

Нет. Это клуб, где рады инновациям и любопытным кейсам. За последние несколько лет «Атланта» на полную врубила маркетинговую активность, превратившись в одного из самых любопытных игроков рынка. Это было бы невозможно без президента Антонио Перкасси.

Синьор родился в провинции Бергамо Клусоне в 1953-м. Среди шестерых братьев и сестер только Антонио пробовал себя в футболе: с 17 до 23 играл в «Аталанте». Перкасси завершил карьеру так рано не из-за травм или неоправдавшихся ожиданий – юноша выбрал бизнес. За это ему до сих пор благодарны итальянские шопоголики: современный масс-маркет в страну привез именно он.

Антонио ПеркассиImago

В ритейле Перкасси начал мощно: 24-летний парень приступил к сотрудничеству с компанией Benetton Group (оно длилось более 30 лет), и в том же 1977-м открыл первый United Colors of Benetton в Бергамо. Параллельно Антонио успешно промотировал в Италии магазины Zara и Zara Home.

В высшую бизнес-лигу предприниматель попал в 2001-м. Антонио заполонил итальянские моллы корнерами Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho – все в рамках договора с корпорацией Inditex.

Перкасси завершил образ классического фешенисты в сентябре 2018-го: вместе с CEO сети Starbucks Говардом Шульцем он открыл первую кофейню франшизы в Италии. И не где-то в регионе – помещение площадью в 2,3 тысячи квадратных метров начнет работу в здании на центральной площади Милана, Пьяццо Кордузио ­– масштаб Тверской в Москве или Невского проспекта в Петербурге. Starbucks уже признал итальянский филиал самым красивым.

Это могло быть блеклой страничкой в резюме мужчины, но многие бизнесмены годами тщетно тащили хипстерскую франшизу на Апеннинский полуостров.

Антонио – не просто предприниматель с отличным чутьем на выгодные сделки. Он прежде всего визионер с богатой фантазией, что отразилось и на работе в «Аталанте», и в его бизнес-биографии. В 1997-м по инициативе Перкасси возник косметический бренд KIKO Milano. Это не очередное безликое наименование в мире банок и кисточек – одной фичей KIKO перевернул вселенную косметики. Компания Перкасси точно поняла, чего в веке толерантности и разнообразия не хватает европейским фешен-адептам, и запустила линейки для азиаток, мулаток с юга Италии, представительниц негроидной расы. Даррен Маккол ­– маркетолог, работавший с компаниями-гигантами Макдональдс и «Кока-кола» – назвал такой подход сторискейпингом: бренд подан так, чтобы покупатель сразу мог его ассоциировать с собой и понять, как встроить в жизнь.

От стартапов и технологий перейдем к тому, как синьор внедряет бизнес-скиллы в футбольный проект «Аталанта».

Для начала, Перкасси строит диалог с аудиторией клуба.

Несмотря на репутацию сонной семейной провинции, в Бергамо водятся одни из лютейших футбольных фанов Европы. Самые шумные бергамаски объединились в группировку Curva Nord.

Ежегодно летом эти мужчины и женщины собираются на Festa della Dea – «Праздник богини» (название отсылает к древнегреческой героине мифологии богине Аталанте) – ивент, который по степени суровости больше похож на массовую панк-сходку. Сцена фестиваля умещает всю фанатскую любовь к «Аталанте», музыкальные бенды и безумные перфомансы. Например, летом 2013-го хавбек Мильяччо с горсткой фанатов на настоящем танке переехали машину с гербом «Ромы» на дверях.

Антонио. Он помпезно появился в коридоре из болельщиков после парада мопедов, огромного трактора с остальным руководством на борту и штурмовиков в светоотражающих костюмах. Перкасси замкнул процессию на подножке бетономешалки спонсорской фирмы, хлопал фанатам клуба и дирижировал под их заряды. В 2018-м на торжествоАнтонио. Он помпезно появился в коридоре из болельщиков после парада мопедов, огромного трактора с остальным руководством на борту и штурмовиков в светоотражающих костюмах. Перкасси замкнул процессию на подножке бетономешалки спонсорской фирмы, хлопал фанатам клуба и дирижировал под их заряды.

Антонио Перкасси с фанатами «Аталанты»Imago

Наладить связь с толпой зрелых фанатов – ничтожная часть того, к чему стремится клуб. Бергамо населяет чуть более 116 тыс человек. Город расположен в опасной близости от Милана, всего полтора часа езды на автобусе. Опасное соседство с потенциальными конкурентами.

Но Перкасси знает, как бороться с угрозой. Он обращает горожан в бергамасков с самого рождения. Проект получил название «Аталантина» – аталантенок, если перевести дословно. По концепции, каждый новорожденный в Бергамо уже в роддоме получал первую черно-синюю джерси. Программа финансируется из бюджета благотворительного фонда клуба.

В сезоне-2018/19 к мини-джерси (с которой убираются наименования всех клубных спонсоров) прибавились два пакетика молока для младенцев с умилительными этикетками.

Клуб не перестает следить и за подросшими аталантятами с учебными ранцами. Программа La Scuola allo Stadio («Школа на стадионе») предназначена для учеников начальных и двух средних классов.

Происходит все следующим образом: сначала школу посещает представитель «Аталанты» и показывает детям презентацию с информацией о клубе, игроках, стадионе. Потом малыши попадают на полноценную экскурсию по «Атлети Адзурри д’Италия». Детишкам позволяют повозиться на поле, устраивают встречи с футболистами – еще можно написать про клуб сочинение или придумать лозунг, и в подарок получить черно-синий мерч.

После такого трипа ребенок с большей вероятностью усядется с смотреть матчи «Аталанты» по ТВ.

А на летних каникулах открывается кемп «Аталанты»: родители заплатили – дитя чилит на природе и тренируется с воспитанниками академии. Все под надзором инструкторов из клуба – это значит, что особенно талантливых мальчишек могут схантить на месте.

Возвращаясь к зрелым мужчинам ­– просто посмотрите, как клуб презентовал комплекты формы на текущий сезон. А потом попытайтесь вернуться к этому тексту.

В этих инициативах угадывается не только маркетинговая выгода. Идеальный механизм, который под олдскульным девизом Support Your Local Team может сплотить городское коммьюнити. Перкасси близок такой подход: функционер не раз повторял, что хочет строить моно-клуб, за который выступали бы уроженцы Бергамо.

Но прошлый суперсезон показал, что идеи баскского «Атлетика» не стоят подражания, если нет национально-политической подоплеки. Успехов-2017/18 бергамаски не добились бы без харизматичного аргентинца Папу Гомеса или смелого коуча Гасперини, толкавшего легионеров в основу.

Единственный эпизод, когда уступка Перкасси пошла «Аталанте» на пользу.

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