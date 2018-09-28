Der Spiegel: Криштиану Роналду заплатил даме 323 тысячи евро за молчание об изнасиловании в Вегасе

34-летняя Кэтрин Майорга заявила, что в 2009 году звезда сборной Португалии Криштиану Роналду изнасиловал ее.

Инцидент произошел в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Майорга уточнила, что в гостиничном номере Роналду занялся с ней анальным сексом без ее согласия и спросил девушку, больно ли ей. «К тому времени он стоял на коленях и говорил, что на 99% хороший парень, кроме одного процента», – рассказала Кэтрин в интервью Der Spiegel.

Позднее футболист заплатил Майорге 323 тысячи евро, чтобы она никогда не говорила о проведенной вместе ночи.

Криштиану отрицает обвинения и заявил, что секс случился по обоюдному согласию. Адвокаты Майорги ссылаются на показания девушки. По ее словам, Роналду признался: «Она несколько раз сказала «Нет, остановись».

Теперь у португальца четверо детей – трое от суррогатных матерей, а дочь Алана Мартина появилась на свет от его нынешней подруги Джорджины Родригес.

«Я наслаждалась сексом с лучшим в мире». The Sun подозревает Роналду в измене Родригес

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