Роналду – девушке, обвинившей его в изнасиловании: «Фейк-ньюс. Ты хочешь популярности за мой счет»

Кажется, темы изнасилования и харассмента в XXI веке неисчерпаемы.

В пятницу, 28 сентября 34-летняя женщина по имени Кэтрин Майорга рассказала в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что в 2009 году игрок «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду изнасиловал ее в одном из гостиничных номеров Лас-Вегаса. Позднее Криш оценил молчание жертвы в 323 тысячи евро.

в инстаграме, во время которого прокомментировал секс-скандал. Адвокат футболиста будет судиться с немецким СМИ, опубликовавшим интервью пострадавшей. А Роналду тем временм провелв инстаграме, во время которого прокомментировал секс-скандал.

«Фейк-ньюс. Ты хочешь популярности за мой счет. Это нормально. Люди хотят стать известнее, упоминая меня. Это часть моей работы. Все в порядке», – расслабленно протянул Криш.

Криштиану Роналду – отец четверых детей. Трое – от суррогатных матерей, и один – от подруги футболиста Джорджины Родригес.

Криш – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме