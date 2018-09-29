Eurosport

Криштиану Роналду: «Спокой ноче. Люблю Россию, давай-давай!»

Роналду: «Спокой ноче. Люблю Россию, давай-давай!»
Eurosport

1 час назад

Криш порадовал знанием русского зрителей прямого эфира в инстараме.

Страйкер «Ювентуса» и сборной Португалии думает обо всех сегментах своей аудитории.

28 сентября Криштиану Роналду вышел в длинный лайв в инстаграме и больше часа общался с подписчиками. Он комментировал недавний секс-скандал с Кэтрин Майоргой, назвал себя «лучшим в истории» и поднял настроение русскоязычным поклонникам.

В комментариях Криша попросили сказать что-нибудь по-русски, и португалец выдал целую милую фразу: «Спокой ноче. Люблю Россию, давай-давай!»

  • Летом Криштиану Роналду приезжал со сборной Португалии в Россию на ЧМ-2018.
  • Португалец с нового сезона выступает за «Ювентус» и уже забил 3 гола в шести играх.

Роналду – девушке, обвинившей его в изнасиловании: «Фейк-ньюс. Ты хочешь популярности за мой счет»

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру

01:16
Популярные видео
Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19
6 666 просмотров20 ч
Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто
3 490 просмотров27/09 в 09:57
А еще вам может понравиться