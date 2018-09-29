Криштиану Роналду: «Спокой ноче. Люблю Россию, давай-давай!»

Страйкер «Ювентуса» и сборной Португалии думает обо всех сегментах своей аудитории.

28 сентября Криштиану Роналду вышел в длинный лайв в инстаграме и больше часа общался с подписчиками. Он комментировал недавний секс-скандал с Кэтрин Майоргой, назвал себя «лучшим в истории» и поднял настроение русскоязычным поклонникам.

В комментариях Криша попросили сказать что-нибудь по-русски, и португалец выдал целую милую фразу: «Спокой ноче. Люблю Россию, давай-давай!»

Летом Криштиану Роналду приезжал со сборной Португалии в Россию на ЧМ-2018.

Португалец с нового сезона выступает за «Ювентус» и уже забил 3 гола в шести играх.

Роналду – девушке, обвинившей его в изнасиловании: «Фейк-ньюс. Ты хочешь популярности за мой счет»

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