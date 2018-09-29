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В сеть утекли фотографии Криштиану Роналду с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании

В сеть утекли фотографии Роналду с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании
Eurosport

28 мин. назад

Но на них не то, о чем вы подумали.

Возможно, Кэтрин Майорга не просто пиарится на имени звезды «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В интернете появились снимки, на которых темноволосая девушка отплясывает рядом с мужчиной в рубашке. Этот красавчик – Криштиану Роналду, а девушка – Кэтрин Майорга, которая обвинила футболиста в изнасиловании в гостиничном номере Лас-Вегаса.

  • Криштиану Роналду в эфире инстаграма сказал, что девушка таким образом пиарится за его счет.
  • Адвокаты Криша подали в суд на журнал Der Spiegel, который опубликовал интервью с Кэтрин.

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