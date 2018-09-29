Александар Коларов – первый за почти 70 лет игрок, забивший в римском дерби за «Рому» и «Лацио»

Сербский защитник «Ромы» Александар Коларов забил один из мячей в ворота «Лацио» в рамках седьмого тура чемпионата Италии.

Коларов поразил ворота «орлов» чудесным ударом со штрафного. В 2009 году защитник забивал в римском дерби за «Лацио».

Коларов стал всего вторым игроком, забившим в римском дерби за две команды.

Серб повторил достижение шведа Арне Селмонссона, который поразил ворота обеих римских команд в дерби в начале 50-х.

32-летний Коларов отпраздновал взятие ворот, несмотря на то, что играл ранее за «Лацио».

«Рома» выиграла матч со счетом 3:1 и расположилась на пятом месте. «Лацио» остался четвертым.

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