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Александар Коларов – первый за почти 70 лет игрок, забивший в римском дерби за «Рому» и «Лацио»

Коларов – первый за почти 70 лет игрок, забивший в римском дерби за «Рому» и «Лацио»
Eurosport

1 час назад

Супердостижение.

Сербский защитник «Ромы» Александар Коларов забил один из мячей в ворота «Лацио» в рамках седьмого тура чемпионата Италии.

Коларов поразил ворота «орлов» чудесным ударом со штрафного. В 2009 году защитник забивал в римском дерби за «Лацио».

Коларов стал всего вторым игроком, забившим в римском дерби за две команды.

  • Серб повторил достижение шведа Арне Селмонссона, который поразил ворота обеих римских команд в дерби в начале 50-х.
  • 32-летний Коларов отпраздновал взятие ворот, несмотря на то, что играл ранее за «Лацио».
  • «Рома» выиграла матч со счетом 3:1 и расположилась на пятом месте. «Лацио» остался четвертым.

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