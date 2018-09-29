Криштиану Роналду погнул позвоночник защитнику «Наполи» и угостил Манджукича сочнейшим ассистом

«Ювентус» принимал «Наполи» в центральном матче Серии А.

Гости первыми открыли счет – после грубейшей обрезки Бонуччи у своих ворот в составе неаполитанцев отличился Дрис Мертенс на 10-й минуте.

Чемпионы исправились спустя четверть часа. Роналду сделал на левом фланге Хюсая и исполнил точный навес на голову Манджукичу. Марио без помех вонзил мяч в сетку.

После первого тайма в Турине ничья – 1:1.

«Ювентус» выиграл 12 из 13 домашних матчей в Серии А.

Туринцы забивают не менее двух мячей в последних семи матчах чемпионата Италии.

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