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Криштиану Роналду погнул позвоночник защитнику «Наполи» и угостил Манджукича сочнейшим ассистом

Роналду погнул позвоночник защитнику «Наполи» и угостил Манджукича сочнейшим ассистом
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Не гол, так результативный пас Криша.

«Ювентус» принимал «Наполи» в центральном матче Серии А.

Гости первыми открыли счет – после грубейшей обрезки Бонуччи у своих ворот в составе неаполитанцев отличился Дрис Мертенс на 10-й минуте.

Чемпионы исправились спустя четверть часа. Роналду сделал на левом фланге Хюсая и исполнил точный навес на голову Манджукичу. Марио без помех вонзил мяч в сетку.

  • После первого тайма в Турине ничья – 1:1.
  • «Ювентус» выиграл 12 из 13 домашних матчей в Серии А.
  • Туринцы забивают не менее двух мячей в последних семи матчах чемпионата Италии.

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