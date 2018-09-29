Imago
Гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта покинет клуб после 8 лет работы и 7 скудетто
Славные были времена.
Джузеппе Маротта покинет клуб 25 октября, когда истечет его соглашение с чемпионом Италии.
«Это были удивительные восемь лет, «Ювентус» всегда будет в моем сердце. Я объявил об уходе, так как в понедельник будет опубликован список директоров клуба, моего имени в нем не будет. Я думаю, что будет правильно рассказать об этом прежде, чем кто-то может начать спекулировать на данной ситуации.
Могу точно сказать, что я не буду кандидатом на пост президента Итальянской федерации футбола, это в данный момент меня не интересует. Позже мы объясним сложившуюся ситуации более подробно, но сейчас я видел необходимость заявить о своем уходе», – цитирует Джузеппе La Gazzetta dello Sport.
- Маротта пришел в туринский клуб в мае 2010 года.
- Менеджер привел в клуб тренера Антонио Конте, под руководством которого туринцы трижды выиграли чемпионат Италии, в том числе свое первое чемпионство за восемь лет.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте