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Гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта покинет клуб после 8 лет работы и 7 скудетто

Гендиректор «Юве» покинет клуб после 8 лет работы и 7 скудетто
Eurosport

1 час назад

Славные были времена.

Джузеппе Маротта покинет клуб 25 октября, когда истечет его соглашение с чемпионом Италии.

«Это были удивительные восемь лет, «Ювентус» всегда будет в моем сердце. Я объявил об уходе, так как в понедельник будет опубликован список директоров клуба, моего имени в нем не будет. Я думаю, что будет правильно рассказать об этом прежде, чем кто-то может начать спекулировать на данной ситуации.

Могу точно сказать, что я не буду кандидатом на пост президента Итальянской федерации футбола, это в данный момент меня не интересует. Позже мы объясним сложившуюся ситуации более подробно, но сейчас я видел необходимость заявить о своем уходе», – цитирует Джузеппе La Gazzetta dello Sport.

  • Маротта пришел в туринский клуб в мае 2010 года.
  • Менеджер привел в клуб тренера Антонио Конте, под руководством которого туринцы трижды выиграли чемпионат Италии, в том числе свое первое чемпионство за восемь лет.

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