Карло Анчелотти: «Оскорбления от фанатов «Ювентуса»? Я утешусь победой в ЛЧ-2002/03»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:3) и оскорбительные кричалки туринских фанатов в свой адрес.

«Поражения случаются, «Ювентус» тоже может проиграть в Неаполе. Мы должны становиться лучше во многих аспектах, но я верю, что «Наполи» будет конкурентоспособной командой.

В песнях фанатов «Ювентуса» не было чего-то необычного. Я утешу себя победой в Лиге чемпионов 2003 года», – цитирует Анчелотти Football Italia.

В финале ЛЧ-2002/03 «Милан» под руководством Анчелотти переиграл «Юве» в серии пенальти.

Карло возглавлял туринский клуб с 1999 по 2001 год.

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