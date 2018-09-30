Криштиану Роналду о Премии Пушкаша: «Давайте не лгать самим себе: мой гол был лучшим»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в общении с подписчиками поделился мнением о лучшем голе года по версии ФИФА. Приз Ференца Пушкаша получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Салах заслужил приз Пушкаша, он забил хороший гол. Но давайте будем честны, давайте не будем лгать самим себе: мой гол был лучшим», – приводит слова Криштиану Record.

Лучшим признали гол Мо Салаха в ворота «Эвертона».

На премию претендовал гол Роналду бисиклетой в ворота «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.

Криштиану получил самую первую Премию Пушкаша в 2009 году.

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