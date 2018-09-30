Getty Images

Криштиану Роналду о Премии Пушкаша: «Давайте не лгать самим себе: мой гол был лучшим»

Роналду о Премии Пушкаша: «Давайте не лгать самим себе: мой гол был лучшим»
Eurosport

1 час назад

Португалец режет правду-матку.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в общении с подписчиками поделился мнением о лучшем голе года по версии ФИФА. Приз Ференца Пушкаша получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Салах заслужил приз Пушкаша, он забил хороший гол. Но давайте будем честны, давайте не будем лгать самим себе: мой гол был лучшим», – приводит слова Криштиану Record.

  • Лучшим признали гол Мо Салаха в ворота «Эвертона».
  • На премию претендовал гол Роналду бисиклетой в ворота «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18.
  • Криштиану получил самую первую Премию Пушкаша в 2009 году.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Руни поймал вратаря на выходе и засадил с 35 метров. У него дубль

01:20
Популярные видео
Джовинко с партнерами пропустили первыми, но затем устроили «Нью-Ингланду» кровавую баню
1 175 просмотров5 ч
Златан забил два гола, заработал пеналь и вообще поиздевался над «Ванкувером»
3 063 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться