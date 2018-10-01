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Зинедин Зидан и Павел Недвед претендуют на пост гендиректора «Ювентуса»

Зидан и Недвед претендуют на пост гендиректора «Ювентуса»
Eurosport

1 час назад

Совсем не чужие клубу люди.

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан входит в число претендентов на пост генерального директора «Ювентуса» после ухода Беппе Маротты.

Другими кандидатами считаются Павел Недвед, Фабио Паратичи, которые уже работают в туринском клубе, и вице-президент УЕФА, исполнительный директор Федерации футбола Италии Мишель Ува, сообщает Tuttosport.

  • Маротта покинет клуб 25 октября, когда истечет его соглашение с чемпионом Италии.
  • За 8 лет работы Беппе в клубе «Юве» завоевал семь скудетто.
  • И Зидан, и Недвед в разное время играли за туринцев в качестве футболистов. В 2001 году Павел заменил Зинедина, проданного в «Реал».

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