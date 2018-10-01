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«Всегда превращаешь препятствия в импульс». Джорджина поддержала Роналду в скандале с изнасилованием

«Всегда превращаешь препятствия в импульс». Джорджина поддержала Роналду в скандале с изнасилованием
Eurosport

46 мин. назад

Каждому бы такую поддержку.

Гражданская жена португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес поддержала бойфренда.

«Ты всегда превращаешь препятствия на пути в импульс и силу, чтобы показать, насколько ты велик. Спасибо, что даришь нам радость каждый матч. Всегда больше и лучше. Люблю тебя», – написала Джорджина в инстаграме.

Роналду попал в скандал – американка Кэтрин Майорга обвинила португальца в изнасиловании в 2009 году. По словам девушки, Криш дал ей 323 тысячи евро, чтобы она забыла о той ночи, но в 2018-м Майорга рассказала подробности в интервью Der Spiegel.

  • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
  • У Криштиану с Джорджиной есть общая дочь Алана Мартина, появившаяся на свет в ноябре 2017-го.

В сеть утекли фотографии Роналду с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании

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