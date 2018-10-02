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В Лас-Вегасе возобновили расследование дела о сексуальном насилии. Возможно, это о Криштиану Роналду

В Лас-Вегасе возобновили расследование дела о сексуальном насилии. Возможно, это о Роналду
Eurosport

25 мин. назад

О-оу.

Представители полиции Лас-Вегаса сообщили, что вновь открыли дело об изнасиловании в 2009-м.

«Полицейский департамент Лас-Вегаса получил сигнал о сексуальном насилии 13 июня 2009 года. При составлении протокола пострадавшая не предоставила детективам информацию о месте преступления инцидента или описание подозреваемого. Было проведено медицинское обследование.

По состоянию на сентябрь 2018 года дело вновь запущено в производство. Наши детективы расследуют информацию, предоставленную пострадавшей. Расследование продолжается. Другие детали будут разглашены позднее», – сообщили в пресс-службе полицейского департамента Лас-Вегаса.

  • В конце сентября 2018-го 34-летняя Кэтрин Майорга заявила в интервью Der Spiegel, что стала жертвой изнасилования, и обвинила в этом португальца Криштиану Роналду.
  • По словам девушки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Роналду изнасиловал Майоргу и заплатил ей за молчание 323 тысячи евро.

В сеть утекли фотографии Роналду с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании

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