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В Лас-Вегасе возобновили расследование дела о сексуальном насилии. Возможно, это о Криштиану Роналду
О-оу.
Представители полиции Лас-Вегаса сообщили, что вновь открыли дело об изнасиловании в 2009-м.
«Полицейский департамент Лас-Вегаса получил сигнал о сексуальном насилии 13 июня 2009 года. При составлении протокола пострадавшая не предоставила детективам информацию о месте преступления инцидента или описание подозреваемого. Было проведено медицинское обследование.
По состоянию на сентябрь 2018 года дело вновь запущено в производство. Наши детективы расследуют информацию, предоставленную пострадавшей. Расследование продолжается. Другие детали будут разглашены позднее», – сообщили в пресс-службе полицейского департамента Лас-Вегаса.
- В конце сентября 2018-го 34-летняя Кэтрин Майорга заявила в интервью Der Spiegel, что стала жертвой изнасилования, и обвинила в этом португальца Криштиану Роналду.
- По словам девушки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Роналду изнасиловал Майоргу и заплатил ей за молчание 323 тысячи евро.
В сеть утекли фотографии Роналду с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании