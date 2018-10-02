Daily Mail: Роналду нанял детектива, чтобы следить за девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку перед встречей Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Клуб предоставил игроку отдых, чтобы снизить давление на португальца, который попал в неприятную историю – Криштиану обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорга девять лет назад.

Криш не терял времени и нанял адвоката для слежки за Кэтрин, сообщает Daily Mail. Издание пишет, что футболист рассчитывает таким образом дискредитировать женщину.

В июне 2009-го они провели ночь в Лас-Вегасе, после чего Майорга собиралась подать на португальца судебный иск за склонение к сексу. По утверждениям девушки, она получила 375 тысяч долларов от португальца за молчание.

Летом Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 117 миллионов евро.

В восьми матчах за новый клуб Криш забил 3 гола во всех турнирах и сделал 5 ассистов.

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