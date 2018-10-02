Getty Images

Daily Mail: Роналду нанял детектива, чтобы следить за девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Daily Mail: Роналду нанял детектива, чтобы следить за девушкой, обвинившей его в изнасиловании
Eurosport

51 мин. назад

Самая шумная история осени похожа на детектив с элементами триллера.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку перед встречей Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Клуб предоставил игроку отдых, чтобы снизить давление на португальца, который попал в неприятную историю – Криштиану обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорга девять лет назад.

Криш не терял времени и нанял адвоката для слежки за Кэтрин, сообщает Daily Mail. Издание пишет, что футболист рассчитывает таким образом дискредитировать женщину.

В июне 2009-го они провели ночь в Лас-Вегасе, после чего Майорга собиралась подать на португальца судебный иск за склонение к сексу. По утверждениям девушки, она получила 375 тысяч долларов от португальца за молчание.

  • Летом Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 117 миллионов евро.
  • В восьми матчах за новый клуб Криш забил 3 гола во всех турнирах и сделал 5 ассистов.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю

00:54
Популярные видео
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
1 007 просмотров30/09 в 17:09
Сверхэмоциональная развязка фрейма, в котором Селби сначала оказался на коне, а потом под конем
1 785 просмотров30/09 в 17:38
А еще вам может понравиться