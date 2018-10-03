Imago

Tuttosport: экс-гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта ведет переговоры с «Интером»

Tuttosport: экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта ведет переговоры с «Интером»
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Спалился.

29 сентября было объявлено, что «Ювентус» покинет CEO клуба Беппе Маротта после 8 лет совместной работы. Официально мужчина освободит пост 25 октября.

Репортеры Tuttosport передают, что после ухода из итальянского клуба резюме специалиста не будет лежать без дела. По информации журналистов, пару дней назад у Маротты состоялась встреча с представителем «Интера» и компании Suning Group Стивеном Чжаном.

Сообщается, что собеседники обсуждали деловые планы, а Чжан спрашивал у Маротты совета относительно «Интера».

  • «Интер» занимает четвертую строчку таблицы Серии А – 13 очков.
  • «Ювентус» возглавляет турнир – 21 балл.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер

02:29
Популярные видео
«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
11 139 просмотров20 ч
Серена топлес поет I Touch Myself
1 218 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться