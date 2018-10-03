Tuttosport: экс-гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта ведет переговоры с «Интером»

29 сентября было объявлено, что «Ювентус» покинет CEO клуба Беппе Маротта после 8 лет совместной работы. Официально мужчина освободит пост 25 октября.

Репортеры Tuttosport передают, что после ухода из итальянского клуба резюме специалиста не будет лежать без дела. По информации журналистов, пару дней назад у Маротты состоялась встреча с представителем «Интера» и компании Suning Group Стивеном Чжаном.

Сообщается, что собеседники обсуждали деловые планы, а Чжан спрашивал у Маротты совета относительно «Интера».

«Интер» занимает четвертую строчку таблицы Серии А – 13 очков.

«Ювентус» возглавляет турнир – 21 балл.

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