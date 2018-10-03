Британское издание The Sun выкатило видеоэксклюзив с участием Криштиану Роналду – кадры, на которых португальский страйкер интересуется Кэтрин Майоргой в ночном клубе Лас-Вегаса. Позже, как уверяет девушка, Криш принудил ее к сексу. Звезда «Ювентуса» уверяет, что Кэтрин пиарится за его счет.

После этих кадров можно действительно подумать, что между танцующими ничего не произошло. По крайней мере, танцевальными скиллами Криштиану ее бы точно не зацепил: португалец забавно дергался под музыку, иногда изображая движения робота, которые уже в 2009-м считались безвкусицей.

Криштиану Роналду нанял частного детектива, чтобы тот следил за Кэтрин.

Адвокат девушки заявил, что она пока не готова давать комментарии, так как «эмоционально хрупка сейчас».

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