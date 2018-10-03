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The Sun: отец подруги Криштиану Роналду 10 лет отсидел в тюрьме за торговлю наркотиками

The Sun: отец подруги Роналду 10 лет отсидел в тюрьме за торговлю наркотиками
Eurosport

1 час назад

У Джорджины Родригес не лучшие родственники на планете.

У отца возлюбленной Криштиану Роналду Джорджины Родригес были проблемы с законом, о которых стало известно только сейчас.

По информации The Sun, 69-летний Хосе Родригес несколько раз сидел за решеткой за торговлю и транспортировку наркотиков. Впервые мужчина попался полиции в 2003 году за попытку перевезти из Испании во Францию партию кокаина стоимостью в 100 тысяч фунтов (112 тысяч евро). Тогда Родригес получил 11 лет тюрьмы, но освободился в 2008-м.

Вскоре Хосе снова поймали при попытке контрабанды гашиша на 1 млн фунтов (1,12 млн евро). Тогда мужчина провел вне свободы еще пять лет и вышел в 2013-м.

  • Криштиану Роналду в отношениях с Джорджиной Родригес с 2017 года.
  • У пары есть ребенок – девочка по имени Алана Мартина.

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