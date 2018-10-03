Роналду: «Не буду участвовать в спектакле, который устроили медиа. Они хотят пиара на моем имени»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«Я категорически отвергаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Как бы я ни хотел очистить свое имя, я не буду участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. С ясным сознанием и абсолютным спокойствием жду результатов расследования», – написал Роналду в твиттере.

По версии Майорги инцидент произошел 9 лет назад – в июне 2009 года.

Летом Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 112 миллионов евро.

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