Getty Images

Роналду: «Не буду участвовать в спектакле, который устроили медиа. Они хотят пиара на моем имени»

Роналду: «Не буду участвовать в спектакле, который устроили медиа. Они хотят пиара на моем имени»
Eurosport

1 час назад

Португалец прервал молчание.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«Я категорически отвергаю все обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Как бы я ни хотел очистить свое имя, я не буду участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. С ясным сознанием и абсолютным спокойствием жду результатов расследования», – написал Роналду в твиттере.

  • По версии Майорги инцидент произошел 9 лет назад – в июне 2009 года.
  • Летом Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 112 миллионов евро.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Макгилл обнаружил на столе жука и мило вынес его на трибуну

02:01
Популярные видео
Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер
3 487 просмотровВчера в 18:46
«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
11 417 просмотровВчера в 17:24
А еще вам может понравиться