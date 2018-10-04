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Президент «Стяуа» Джиджи Бекали: «Пауло Дибала – 165-сантиметровый гном»

Президент «Стяуа»: «Дибала – 165-сантиметровый гном»
Eurosport

1 час назад

Ошибся всего на 12 сантиметров.

Президент «Стяуа» Джиджи Бекали сравнил нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу с восходящей звездой своего клуба – 19-летним Олимпиу Моруцаном.

«Если «Стяуа» пробьется в Лигу чемпионов, а Румыния выйдет на чемпионат Европы-2020, Моруцан будет стоить 100 миллионов евро. А я продам его за 150 миллионов. Я умнее других. Если бы это было не так, я бы продал его за 30 миллионов. Модрич в его возрасте был в два раза слабее.

Можно ли сравнить Моруцана с Дибалой? Дибале 26 лет, и он – 165-сантиметровый гном», – приводит слова Бекали Football Italia.

  • На самом деле, Дибале 24 года, а его рост составляет 177 сантиметров – на 5 см выше, чем у Моруцана.
  • «Стяуа» – 26-кратный чемпион Румынии, победитель Кубка чемпионов-1986.

Гениальный хет-трик Пауло Дибалы в ворота «Янг Бойз», приправленный жгучим взглядом Роналду с трибун

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