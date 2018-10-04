Адвокаты возможной жертвы Роналду: «После встречи с футболистом Кэтрин думала о самоубийстве»

Адвокаты Кэтрин Майорги, которая обвинила звезду «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, заявили о психологических проблемах девушки после встречи с футболистом.

«Кэтрин объяснила нам, что после сексуального насилия, случившегося в 2009 году, она пребывала в депрессии, у нее появились навязчивые мысли, в том числе о самоубийстве.

У нее возникли проблемы с алкоголем, а также проблемы с трудоустройством и личной жизнью», – говорится в заявлении, полученном журналистами на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

«Кэтрин решила не появляться перед СМИ, оставшись вне внимания публики, из-за ее эмоционального состояния. Эта ситуация ей неприятна», – добавил адвокат Майорги Лесли Стовалл.

Ранее издание The Sun поделилось эксклюзивным видео, где Криштиану и Кэтрин зажигают на танцполе.

Роналду отрицает все обвинения и считает, что Майорга просто пиарится на его имени.

Daily Mail: Роналду нанял детектива, чтобы следить за девушкой, обвинившей его в изнасиловании

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