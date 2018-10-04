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«События 10-летней давности не отменят величия чемпиона». «Юве» поддержал Криштиану Роналду

«События 10-летней давности не отменят величия чемпиона». «Юве» поддержал Роналду
Eurosport

16 мин. назад

«Бьянконери» вписались за Криша.

Туринский «Ювентус» в твиттере поддержал нападающего Криштиану Роналду.

«В последние месяцы Роналду продемонстрировал профессионализм и преданность высочайшего уровня, которые в нашем клубе оценили все. События, произошедшие почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Его разделяет каждый, кто общался с этим великим чемпионом», – затвитил «Ювентус».

  • Криштиану обвиняют в сексуальном насилии – Кэтрин Майорга заявила, что в 2009-м в Лас-Вегасе португалец анально изнасиловал ее.
  • 4 октября юристы девушки дали пресс-конференцию, на которой сообщили, что подали иск против Роналду в гражданский суд Невады.

Роналду: «Не буду участвовать в спектакле, который устроили медиа. Они хотят пиара на моем имени»

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