«Мы глубоко обеспокоены». Nike и EA Sports ждут развязки сексуального скандала с участием Роналду

Американская компания Nike пристально следит за ситуацией вокруг Криштиану Роналду – одного из своих главных послов, которого обвинила в изнасиловании 34-летняя Кэтрин Майорга.

Как сообщает BBC со ссылкой на Associated Press, в Nike «глубоко обеспокоены» обвинениями, выдвинутыми в адрес Роналду. Аналогичное беспокойство выразила компания EA Sports, которая тоже связана контрактом с Криштиану.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – отметили в Nike.

«Мы ожидаем от титульных спортсменов EA Sports поведения, которое соответствует ценностям компании», – заявили производители симулятора FIFA 19.

Примерная стоимость контракта Роналду с Nike – 1 млрд долларов (869 млн евро).

Криштиану красуется на обложке новенькой FIFA 19. После перехода португальца из «Реала» в «Ювентус» EA Sports пришлось срочно менять обложку и некоторые детали игры.

«События 10-летней давности не отменят величия чемпиона». «Юве» поддержал Роналду

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме