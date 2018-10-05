«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

12 июня 2009 года

Криштиану Роналду перед переходом в мадридский «Реал» отдыхал в Лас-Вегасе. За два дня до этого Флорентино Перес прислал официальный запрос в «Манчестер Юнайтед», так что португалец отмечал скорый трансфер в Испанию.

Криш вместе с двоюродным братом и шурином [мужем сестры Элмы] остановился в отеле The Palms Place Hotel. Футболист жил в номере 57306, который стоил 1400 евро за ночь [по курсу 2009 года]. Это одна из самых роскошных гостиниц города – ее постоянно выбирал Майкл Джексон, а MTV в 2007-м проводил здесь церемонию Video Music Awards.

В пятничный вечер Роналду с родственниками выбрался в ночной клуб Rain. Конечно, они пошли в вип-зону. Там Криш встретил 24-летнюю Кэтрин Майоргу, пришедшую повеселиться с подругой. В Вегасе она работала моделью, а еще хостес в баре – красивой дамой, которая весело общается с посетителями, чтобы они заказывали больше алкоголя.

Португалец познакомился с леди, взял обоим выпить и потанцевал с ней. Видео с движениями Криштиану с того дня кто-то слил The Sun, так что футболист точно там был и точно знаком с Кэтрин. Это факты.

Дальше – то, что известно со слов Майорги полицейским.

Роналду обменялся с девушкой телефонами. Как только она вышла из заведения к подруге, Криш написал: «Хэй, бери друзей, поехали к нам на вечеринку». Когда дамы поднялись в соседний отель, то увидели футболиста с кузеном и шурином в большом джакузи прямо на балконе, откуда открывался шикарный вид на ночной город. Роналду предложил гостьям спортивные шорты и футболки, чтобы присоединиться к остальным.

Кэтрин переодевалась в спальне и осталась в одних трусиках, когда Криш зашел к ней. Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис, а после отказа попросил сделать минет. «Я рассмеялась, потому что думала: «Это шутка?». Этот парень известен и сексуален, а оказался гребаным неудачником и слюнтяем», – вспомнила свои мысли в ту ночь Майорга.

Криштиану Роналду в нижнем бельеEurosport

Тогда португалец предложил поцелуй. Девушка согласилась, но это лишь завело Криша. Кэтрин оттолкнула Роналду, когда он начал приставать. В этот момент зашел один из его друзей и спросил, все ли нормально. Майорга быстро взяла платье и ответила, что уезжает. Футболист через паузу согласился. Приятель ушел, и тут Криштиану налетел на нее и повалил на кровать.

Девушка закрылась двумя руками, чтобы защититься, но Роналду был сильнее. Футболист анально изнасиловал Кэтрин без презерватива и лубрикантов, пока она кричала: «Нет, нет, остановись». После секса Криштиану встал на колени: «На 99% я хороший, но кроме 1%». Майорга спросила, нужно ли ей бояться СПИДа или других болезней, но он ответил: «Нет, я же профессиональный спортсмен, меня проверяют каждые три месяца».

13 июня 2009 года

Кэтрин позвонила в полицию в 2:19. В отделении сохранилась запись ее разговора и отчет инспектора. В нем он поставил код 426: «Сексуальное насилие». При общении с полицейскими девушка не называла Роналду по имени и говорила «известный человек» и «спортсмен». Майорга даже не назвала отель, где произошло преступление, а указала лишь улицу.

После опроса ее в 4:00 доставили в больницу, где сняли следы изнасилования. В госпитале подтвердили анальные контузии и проникновение в прямую кишку, а также сообщили о том, что не обнаружили следов спермы нападавшего. Затем врачи взяли два мазка на предмет ДНК насильника, дали две капсулы с антибиотиком и отпустили домой.

Июль 2009 года

Адвокат Майорги Мэри Смит связалась с португальским юристом Карлушом Осориу де Каштру, много лет консультировавшим Роналду по правовым вопросам. После первого письма Криштиану подключил еще несколько специалистов из Калифорнии.

Сентябрь 2009 года

Криштиану Роналду, Карлуш Осориу де Каштру (фото: advogar.pt)From Official Website

Смит отправила анкету с вопросами Роналду, его шурину и двоюродному брату. Ответ пришел по электронной почте с адреса юриста компании Осориу де Каштру. В нем Криштиану написал, что грубо занялся с Кэтрин анальным сексом, что все продолжалось 5-7 минут и что девушка говорила «Нет», «Не делай этого» и «Я не такая», но при этом не кричала и не звала на помощь.

Декабрь 2009 года

Роналду прислал вторую версию опросника. В ней он заявил о сексе по взаимному согласию, что Майорга не говорила о каких-то неудобствах и не подавала вид, будто с ней что-то не так. Криш подтвердил сказанное жертвой только в двух пунктах: что она несколько раз произнесла «Нет» и что он извинился перед Кэтрин после секса.

Тогда же Карлуш Осориу де Каштру сказал американской команде юристов: «Часы тикают, нужно решить, как действовать, и готовиться к битве». В Калифорнии адвокаты наняли частного детектива, чтобы следить за Майоргой – собрать данные о ее личной жизни, собрать информацию о парковке и сидеть под ее окнами. Позднее девушка призналась на суде, что быстро заметила хвост. «Мы сидели за ланчем с приятелем, а какой-то мужчина смотрел на нас и что-то записывал. Мог бы и не скрываться!» – вспомнила Кэтрин.

12 января 2010 года

Майорга и ее юрист встретились с командой Роналду в Лас-Вегасе, но самого Криша там не было. Кэтрин находилась в одной комнате, посредники в соседней.

«Ее представитель говорит, что клиент в слезах, что она потрясена и что она думает, будто вас это совсем не интересует, – написал Де Каштру португальцу по смс. – Еще не говорили о деньгах, но все будет». Роналду ответил: «Хорошо».

Спустя 47 минут после первого сообщения юрист сбросил: «950 тысяч долларов». «Это сумма?» – спросил Криш. «Это первое предложение, это 660 тысяч евро. Мы не примем его. Переговоры продолжаются», – держал футболиста в курсе Осориу. «Это много?» – уточнил Роналду. «Мне кажется, да. Думаю, мы закроем за меньшие деньги», – уверил его Де Каштру. «За гораздо меньшие!» – воскликнул португалец.

Через 12 часов после начала юрист написал Криштиану: «Сошлись на 260 тысячах евро. Сюда же входят расходы на посредничество, о которых мы говорили, плюс затраты на юристов, которые узаконивают перевод. Знаю, что это большие деньги, но это был лучший выход». В соглашении, которое подписала Майорга, было 11 пунктов. Ей запрещалось говорить об инциденте кому бы то ни было, а также Кэтрин должна была уверить, что уничтожила все свидетельства о той ночи.

За это она получила 375 тысяч долларов. В 2010-м Роналду в «Реале» зарабатывал такую сумму за одну неделю.

14 апреля 2017 года

Криштиану Роналду, «Реал Мадрид»Getty Images

Журналистам Der Spiegel через сайт сливов Football Leaks кроме материалов дела об изнасиловании попало письмо Кэтрин к Роналду. Она написала его, чтобы лично передать всю боль, которую он ей причинил. На шести страницах девушка кричала на футболиста: «Ты прыгнул на меня сзади, а на твоей шее болтались белые четки!! Что бы господь подумал об этом!!! Что бы господь подумал о тебе!!!» Юристы засекретили имя девушки, поэтому она везде проходила как «Сьюзан К.».

В этот же день на материал Der Spiegel отреагировало агентство Gestifute. Оно представляет интересы Роналду, поэтому выдало пресс-релиз: «Это журналистская выдумка. Репортаж газеты – ложь, Криштиану будет бороться с этим всеми средствами».

Апрель 2017 года

После публикации в немецкой прессе Кэтрин обратилась к другому юристу, потому что боялась, что Роналду будет искать источник слива.

Лэсли Стоваллу – 65, он первым делом изучил материалы дела и пришел к выводу, что документ о неразглашении нужно признать незаконным. «Кэтрин была не в состоянии правильно оценить соглашение из-за психологической травмы, полученной в результате сексуального насилия», – воскликнул Стовалл. По его мнению, команда Криштиану даже построила на этом стратегию защиты: юристы по электронной почте обсудили эмоциональное состояние жертвы.

28 сентября 2018 года

Майорга впервые назвала настоящее имя и дала интервью Der Spiegel.

Поздним вечером Криштиану провел расслабленный прямой эфир в инстаграме, и один из подписчиков спросил об обвинениях Кэтрин. «Фейк-ньюс. Ты хочешь популярности за мой счет. Это нормально. Люди хотят стать известнее, упоминая меня. Это часть моей работы. Все в порядке», – отбил подачу Роналду.

29 сентября 2018 года

На интервью девушки отреагировал юрист Криша Кристиан Шерц. «Это неприемлемое сообщение о подозрении в области частной жизни. Мы потребуем правовой оценки действий газеты», – сообщил он в интервью Reuters.

2 октября 2018 года

Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Полиция Лас-Вегаса заново открыла дело об изнасиловании. «Мы получили сигнал о сексуальном насилии 13 июня 2009 года. При составлении протокола пострадавшая не предоставила детективам информацию о месте преступления инцидента или описание подозреваемого. Было проведено медицинское обследование. По состоянию на сентябрь 2018 года дело вновь запущено в производство. Наши детективы расследуют информацию, предоставленную пострадавшей. Расследование продолжается, другие детали будут разглашены позднее», – сообщили в пресс-службе ведомства. Хотя в тексте релиза нет ни слова про Роналду или Майоргу, все указывает на то, что о них.

3 октября 2018 года

Криштиану впервые прокомментировал инцидент в письменной форме. «Категорически отрицаю все обвинения против меня. Изнасилование – это гнусное преступление, которое противоречит моей натуре и всему, во что я верю. Как бы я ни хотел очистить свое имя, я не буду подкармливать весь этот спектакль, который устроили в медиа люди, желающие пропиариться за мой счет», – затвитил португалец.

4 октября 2018 года

Юристы Кэтрин устроили пресс-конференцию, посвященную ситуации. Самой жертвы на ней не было – она уехала из города, чтобы избежать ненужного внимания к делу. Лесли Стовалл заявил, что они подали иск в гражданский суд о признании соглашения о неразглашении недействительным. У футболиста есть 20 дней на ответ или другую реакцию.

Стовалл сообщил, что в начале года врачи выявили у Майорги посттравматическое стрессовое расстройство и связали это с предполагаемым изнасилованием Роналду.

Другой юрист девушки, Ларисса Дроубишер, добавила, что Кэтрин пришла к ней эмоционально хрупкой и испуганной. «Она объяснила, что после нападения в 2009 году пережила депрессию, навязчивые мысли о самоубийстве, злоупотребление алкоголем и сложности с личной жизнью и при устройстве на работу».

Лесли ответил журналистам, что на признание Майоргу подтолкнуло движение #MeToo. «Женщины, которые не испугались, придали Кэтрин решимости». Он также уточнил, что при выигрыша дела Майорге придется вернуть 375 тысяч долларов, но пострадавшая готова к этому.

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Криштиану Роналду, ПортугалияGetty Images

В этот же день стало известно, что Роналду не будет принимать участие в матчах за сборную Португалии до конца 2018 года. O Jogo пишет, что это произошло после беседы главного тренера Фернанду Сантуша и президента федерации Фернанду Гомиша, но CNN и Associated Press связывают невызов в национальную команду с обвинениями в изнасиловании.

Вечером Криштиану поддержал «Ювентус». «В последние месяцы Роналду продемонстрировал профессионализм и преданность высочайшего уровня, которые в нашем клубе оценили все. События, произошедшие почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Его разделяет каждый, кто общался с этим великим чемпионом», – написал в твиттере туринский клуб.

На ситуацию отреагировали спонсоры. Представители Nike заявили, что глубоко обеспокоены обвинениями, а в EA Sports сообщили, что следят за ситуацией, потому что ожидают от спортсменов на обложке и амбассадоров поведения, разделяющего ценности компании. EA Sports убрала изображения Роналду из социальных сетей

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Законодательство штата Невада признает сексуальное насилие вторым по тяжести преступлением после убийства. В случае доказательства вины преступник может провести остаток дней за решеткой. Часто для этого хватает свидетельств и фактов одного человека. При этом данный вид преступлений не попадает под истечение срока давности, если оно правильно и своевременно задокументировано полицией.

Криштиану РоналдуGetty Images

У США с Португалией еще с 1908 года действует соглашение об экстрадиции преступников, в 2005-м администрация Кондолизы Райс дополнило и обновило его в рамках борьбы с терроризмом. Но даже в старом варианте изнасилование идет третьим в списке преступлений после убийства и покушения на убийство.

Для экстрадиции нужно одобрение трех инстанций – управления по международным делам министерства юстиции США, юрисконсультанта Госдепа и суда. Но адвокаты Роналду заявят, что футболиста преследуют из-за всемирной известности, а при экстрадиции в Штаты местный суд присяжным будет на стороне Кэтрин из-за ее американского паспорта.

При любом развитии событий Криштиану точно не приедет в США и ответит на любые вопросы следствия письменно или по видеосвязи. Власти Португалии или Италии могут отказаться от выдачи, если посчитают дело политически мотивированным. А экстрадиция одного из двух самых известных футболистов планеты точно вызовет международный скандал.

По материалам Der Spiegel и Sports Illustrated

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