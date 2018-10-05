Сексуальные похождения Криштиану Роналду обвалили курс акций «Ювентуса» на 5,37%

Летний переход Роналду из «Реала» в «Ювентус» придал итальянским чемпионам большой импульс как в результатах, так и в маркетинговом поле. Курс акций туринского клуба после этого вырос на 55,15%, но после новостей о сексуальном скандале с участием португальца началось падение.

По информации AFP, акции «Старой синьоры» упали на 5,37% после обвинений футболиста американкой Майорга в изнасиловании в 2009 году. Сейчас за одну акцию дают 1,25 евро.

10 июля 2018 года Роналду подписал с туринским клубом 4-летний контракт.

По информации Dep Spigel, Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

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