Eurosport
«Никаких бород и тату». Берлускони строит в Серии С клуб-пансион для благородных джентльменов
Утром – французский и верховая езда, вечером – извольте сыграть в футбол.
Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони в сентября 2018-го купил клуб Серии С «Монцу» и уже выступает с активными инициативами по поводу нового проекта.
«Это молодая команда, которая будет полностью состоять из итальянцев.
Их прически всегда будут в порядке, я уже нашел парикмахеров в Монце, которые будут готовы стричь игроков бесплатно.
Никаких бород, татуировок и кучи пирсинга. Они будут примером чистоты на поле, будут извиняться перед соперниками после нарушений и обращаться с рефери по-джентльменски.
Когда к ним обратятся за автографом, они выведут имя и фамилию аккуратным почерком, без помарок, и всегда будут выглядеть стильно», – заявил Сильвио.
- Сильвио Берлускони в апреле 2017-го продал «Милан» китайским функционерам.
- Политику и предпринимателю уже 82 года.