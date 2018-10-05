«Никаких бород и тату». Берлускони строит в Серии С клуб-пансион для благородных джентльменов

Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони в сентября 2018-го купил клуб Серии С «Монцу» и уже выступает с активными инициативами по поводу нового проекта.

«Это молодая команда, которая будет полностью состоять из итальянцев.

Их прически всегда будут в порядке, я уже нашел парикмахеров в Монце, которые будут готовы стричь игроков бесплатно.

Никаких бород, татуировок и кучи пирсинга. Они будут примером чистоты на поле, будут извиняться перед соперниками после нарушений и обращаться с рефери по-джентльменски.

Когда к ним обратятся за автографом, они выведут имя и фамилию аккуратным почерком, без помарок, и всегда будут выглядеть стильно», – заявил Сильвио.

Сильвио Берлускони в апреле 2017-го продал «Милан» китайским функционерам.

Политику и предпринимателю уже 82 года.

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