La Repubblica: Криштиану Роналду считает, что за обвинениями в изнасиловании стоит Флорентино Перес

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что за историей с изнасилованием стоит мадридский «Реал». Американка Кэтрин Майорга обвинила португальца в изнасиловании в 2009 году.

Отношения Роналду и мадридского клуба испортились в декабре, когда «Реал» и лично Перес не поддержали Криштиану в судебных разбирательствах с налоговой. Португалец считает, что именно Перес влияет на последние события: обвинения в изнасиловании, пролет с призом лучшему игроку ФИФА, красная карточка в матче с «Валенсией». «Он, конечно, не спокоен и не сосредоточен , что видно из первых игр сезона», – цитирует Football Italia источники издания La Repubblica.

Криштиану перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

Роналду в США грозит пожизненное заключение.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

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