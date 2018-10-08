«Не думаю, что он гей». Все секс-скандалы Роналду – их больше, чем «Золотых мячей»

Изнасилование проститутки в Лондоне

В октябре 2005-го The Sun вышла с мощной обложкой «Красавчик футбольного мира Криштиану Роналду арестован по сенсационному обвинению в изнасиловании».

Тогда футболисты «МЮ» в Лондоне отмечали победу над «Фулхэмом». В клубе Movida Роналду и его кузен Нуну познакомились с двумя девушками, а затем поехали в Long Bar отеля Sanderson в Вест-Энде. Там они два часа пили, а затем поднялись в номер. Далее, со слов одной девушки, Нуну держал ее, а Криштиану насиловал. Когда за дело взялась полиция, Роналду сам явился в участок в сопровождении адвоката. Он сдал биологический материал и уверенно отверг обвинения.

Полицейские не подтвердили факт насилия. Таблоиды писали, что «жертвой» была проститутка, которая специализировалась на сфабрикованных делах со знаменитостями. Обвинения с Роналду были сняты. В то время он переживал смерть отца и находился в посредственной форме. Криша все пожалели, а эту историю забыли.

Криштиану Роналду, 2005 годGetty Images

Тусовка с эскортницами

Когда в «МЮ» подтянулись Нани и Андерсон, Роналду стал для них старшим бро. В августе 2007-го «Юнайтед» одолел «Тоттенхэм» (1:0), а парни решили по-человечески это отпраздновать. Роналду позвонил в эскорт-агентство McKenzie и сообразил на троих пять проституток.

Парни плескались в бассейне загородного особняка Криша, а девчонки гуляли по территории, снимая фото и видео. Веселье продолжалось до пяти утра. Одна из девушек оставила Рону на память бюстгальтер и трусики.

Обо всем этом никто бы не узнал, если бы девушки не наболтали о вечеринке медиа. Одна из них, Джулиана Балтрос, сказала, что с Роналду могла поразвлечься и бесплатно, хотя отметила, что никто из 200 ее клиентов не вел себя с ней так неуважительно. Всю ночь Джулиана (трансферная стоимость 250 фунтов в час) и ее одноклубницы метались из одной кровати в другую. С Роналду ей в целом понравилось больше, чем с Нани и Андерсоном.

Криштиану Роналду (справа), Нани и Андерсон на тренировке «Манчестер Юнайтед», 2008 годGetty Images

Футболисты пожадничали и заплатили девушкам за старания жалкие 3000 фунтов. Да еще и кредиткой, чем до крайности огорчили. Вскоре тружениц постигло еще одно разочарование – их выгнали с работы за излишне длинный язык.

«Моя маленькая лошадка»

Отношения Роналду и Ирины Шейк дали трещину в 2013 году, когда о связи с португальцем заявила бразильская модель Андресса Урак. По ее словам, первый вопрос Криштиану звучал: правда ли она выиграла титул «Мисс бум-бум» (аналог «Золотого мяча» для лучших девичьих поп Бразилии)?

Как утверждает Андресса, встреча произошла за двое суток до матча «Реала» в Дортмунде, того самого, в котором Левандовский сделал покер. После очередной ссоры с Ириной Шейк Роналду устроил большой ресерч в инстаграме. Так он наткнулся на Урак и пригласил в отель.

Матч Криштиану и Андрессы продолжался несколько часов. Дотянув до серии пенальти, Криш стал называть новую подругу маленькой лошадкой. «Роналду великолепен в постели, однако он обошелся плохо со мной. Любая девушка на моем месте чувствовала бы себя использованной. Однако я уже забыла об этом неприятном инциденте», – вспоминала Андресса. С такой короткой памятью Урак сошла бы за идеальную девушку, поскольку никаких судебных разборок не устраивала.

Впрочем, вскоре ушла Ирина. «Я не доверяю человеку, с которым не чувствую себя счастливой. Таких нельзя назвать мужчинами, только мальчиками», – наверное, обида Шейк связана и с историей из этого пункта.

Измена с Наташей

В марте-2017 в португальских медиа полыхнуло: малоизвестная 21-летняя модель рассказала о бурной ночи с Роналду. Всем было бы наплевать, если бы в это время подруга Рона Джорджина Родригес не была беременна.

По словам Наташи, история началась, когда Роналду привыкал к холостяцкой жизни после расставания с Ириной Шейк. Девушка по приколу отправила в директ футболисту фото своей попы с подписью «огромный поцелуй». Приманка сработала, Роналду ответил – и они разговорились.

Градус переписки все время повышался, контент, который посылала Наташа, становился все более качественным. Наконец, она исполнила тверк в нижнем белье и в октябре 2016-го заслужила приглашение в роскошный особняк Криша в Лиссабоне. Однако из-за занятости Роналду отменил встречу, хотя и попросил скидывать тверк еще.

Переписка продолжилась, и уже в марте Роналду снова оказался в одиночестве в Лиссабоне. На этот раз настойчивая Наташа получила то, к чему стремилась. Помимо секса, Криштиану провел для нее экскурсию и показал почти все комнаты. Он был таким милым, что девушка заметила: «Не думаю, что он гей». Напоследок Роналду подарил Наташе бейсболку, дал 300 баксов на такси и отправил восвояси.

(Фото: инстаграм Наташи Софии)

Они были на связи, пока Наташу не пригласили сняться в Love on Top, португальском шоу, где принято копаться в грязном белье. Решив, что модель может разболтать о мартовской ночи в Лиссабоне на весь мир, Роналду устроил девушке жесткую игнорку. Когда Наташа поняла, что видосы с тверком перестали действовать, она попыталась прояснить ситуацию, за что улетела в бан.

«Раньше я чувствовала себя особенной для Криштиану. Он говорил, что никогда не изменял Джорджине и сделал это только со мной», – грустила Наташа. Сообразив, что Роналду веселился не только с ней, девушка поведала свою историю прессе. Впрочем, кроме скринов переписки ей предъявить было нечего. Семейная лодка Криштиану удержалась на плаву.

Обидел бразильскую «Мисс бум-бум»

Параллельно истории с Наташей развивалась и другая драма. Роналду со сборной Португалии приехал в Лиссабон и немножко заскучал. Джорджины рядом не было, поэтому Криш написал в вотсапчике лучшей заднице Бразилии-2016 Эрике Канеле. Она тоже скучала в Лиссабоне на съемках реалити-шоу и была не прочь повидаться.

Когда все было на мази, Роналду позвонил Эрике и сообщил, что у него есть примерно 15 минут на встречу. Возмущенная бразильянка бросила трубку и получила порцию угроз. Когда Роналду высказал все, что о ней думает, он ее заблокировал. По версии The Sun Эрика так обиделась, потому что встречалась с Кришем два предыдущих месяца. Пока не узнала, что у него есть девушка.

«Он назвал меня шлюхой и грозился разрушить мою жизнь. После такого я не могла нормально есть и спать», – вспоминала «Мисс бум-бум». Через год, когда про Эрику все стали забывать, она сама пригрозила Роналду обращением в суд. Криштиану ни разу не прокомментировал эту историю, добралась ли девушка до суда – тоже неизвестно.

Изнасилование в Лас-Вегасе

Кэтрин подала заявление об изнасиловании еще в 2009-м, но тогда отказалась называть имя нападавшего, опасаясь преследований со стороны фанатов Роналду. Впрочем, распространение хештега #MeToo сделало девушку смелее, и к тысяче скандальных историй добавилась еще одна.

В июне-2009 Майорга гуляла в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. В вип-зоне она познакомилась с Криштиану, и все завертелось. После танцев Роналду, как и любой нормальный человек, захотел познакомиться ближе. Новая знакомая сразу согласилась на поездку в номер Криша, а тот планировал отдохнуть со всеми вытекающими.

Поначалу все шло хорошо. Кэтрин, с ее слов, отправилась в ванную, чтобы подумать о вечном, лежа в джакузи. От мыслей ее отвлек пенис Роналду, приветливо торчащий из-под шорт. Криш был не менее приветлив и предложил потрогать. «Когда я отказалась к нему прикасаться, он попросил сделать минет, – вспоминает Майорга. – Я приняла это за шутку. Этот парень, который так знаменит и горяч, – простой неудачник». Ситуация становилась неловкой, и Роналду согласился на простой поцелуй. Но стало только хуже. Рон утащил девушку в спальню, повалил в постель, выиграл верховую борьбу и ударил в незащищенное место. Дальше был анальный секс в сопровождении громкого «нет, прекрати».

Когда все закончилось, Майорга поинтересовалась, не болен ли Роналду СПИДом. После Кэтрин рванула к родителям, потом к друзьям, а затем – в полицию. Помимо слов, к делу прикрепили результаты медицинского освидетельствования. Все было настолько серьезно, что юристы Роналду выплатили девушке 375 тысяч долларов за молчание. Теперь Майорга готова вернуть деньги, а Кришу по законам Лас-Вегаса светит пожизненный срок.

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