Other Agency
2 проникновения «Ювентуса» в штрафную «Удинезе», которые закончились голами Бентанкура и Криша
Команда Макса Аллегри идет без очковых потерь.
В матче восьмого тура чемпионата Италии-2018/19 «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» – 2:0.
Счет в игре открыл полузащитник Родриго Бентанкур, воспользовавшись ассистом Жоау Канселу.
Через несколько минут после гола Бентанкура отличился 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду – португалец мощнейше пробил в дальний угол с левой ноги.
- «Ювентус» пока идет без потерь: 8 матчей в Серии A, 8 побед, разница мячей – 16-5.
- Роналду в восьми матчах чемпионата Италии забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием
Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте