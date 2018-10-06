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2 проникновения «Ювентуса» в штрафную «Удинезе», которые закончились голами Бентанкура и Криша

2 проникновения «Ювентуса» в штрафную «Удинезе», которые закончились голами Бентанкура и Криша
Eurosport

39 мин. назад

Команда Макса Аллегри идет без очковых потерь.

В матче восьмого тура чемпионата Италии-2018/19 «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» – 2:0.

Счет в игре открыл полузащитник Родриго Бентанкур, воспользовавшись ассистом Жоау Канселу.

Через несколько минут после гола Бентанкура отличился 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду – португалец мощнейше пробил в дальний угол с левой ноги.

  • «Ювентус» пока идет без потерь: 8 матчей в Серии A, 8 побед, разница мячей – 16-5.
  • Роналду в восьми матчах чемпионата Италии забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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