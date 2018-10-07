Getty Images

Адвокат Майорги: «Мне позвонила одна девушка – она тоже подверглась насилию со стороны Роналду»

Адвокат Майорги: «Мне позвонила одна девушка – она тоже подверглась насилию со стороны Роналду»
Eurosport

10 мин. назад

Такими темпами репутация Криша будет похоронена к концу года.

Адвокат Кэтрин Майорги Лесли Стовалл рассказал, что его подзащитная – не единственная девушка, пострадавшая от нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Мне позвонила женщина, которая утверждает, что имела аналогичный опыт», – приводит слова Стовалла Daily Mail.

Адвокат Майорги отказался назвать имя второй пострадавшей, но отметил, что она передаст информацию о насильственных действиях со стороны Роналду в полицию Лас-Вегаса.

  • 28 сентября текущего года Кэтрин Майорга обвинила звезду «Ювентуса» в изнасиловании. Как утверждает американка, спортсмен выплатил ей 375 тыс. долларов за молчание об инциденте, случившемся в 2009 году.
  • Роналду отрицает обвинения – по мнению португальца, девушка желает пропиариться на его имени.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

Шальные видео и гениальные кадры – расставляй лайки в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Кучеров промолчал весь матч, а потом закрыл «Флориду» в серии буллитов

01:31
Популярные видео
«Коламбус» нарвался на очень злой «Монреаль». 3 пропущенных – еще цветочки
 415 просмотров19 ч
Свечников и ребята из «Каролины» показали Панарину и Бобровскому, кто теперь на Востоке хозяин
1 393 просмотровВчера в 14:25
А еще вам может понравиться