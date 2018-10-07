Адвокат Майорги: «Мне позвонила одна девушка – она тоже подверглась насилию со стороны Роналду»

Адвокат Кэтрин Майорги Лесли Стовалл рассказал, что его подзащитная – не единственная девушка, пострадавшая от нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Мне позвонила женщина, которая утверждает, что имела аналогичный опыт», – приводит слова Стовалла Daily Mail.

Адвокат Майорги отказался назвать имя второй пострадавшей, но отметил, что она передаст информацию о насильственных действиях со стороны Роналду в полицию Лас-Вегаса.

28 сентября текущего года Кэтрин Майорга обвинила звезду «Ювентуса» в изнасиловании. Как утверждает американка, спортсмен выплатил ей 375 тыс. долларов за молчание об инциденте, случившемся в 2009 году.

Роналду отрицает обвинения – по мнению португальца, девушка желает пропиариться на его имени.

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