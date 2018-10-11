Новичок «Дженоа» Кшиштоф Пёнтек разорвал Серию A, а 11 фото его подруги разорвут твое утро

Кшиштоф Пёнтек – одно из главных событий на старте чемпионата Италии. Новичок «Дженоа» показал просто невероятный результат, забив 9 голов в семи играх.

Польский страйкер успешен не только на футбольном поле, но и за его пределами: его подруга Паулина Процык изящна, хрупка и вполне себе сексапильна. А еще она ведет очень разнообразный инстаграм.

Паулина и очечи

Паулина и красный пиджак

Паулина и водичка

Паулина и песочек

Паулина и голубая полоска моря

Паулина и пейзаж

Паулина и бассейн

Паулина и селфи

Паулина и селфи

Паулина и селфи

Паулина и селфи

Пёнтек перешел в «Дженоа» из «Краковии» за 4,5 млн евро.

В 65 матчах за «Краковию» Кшиштоф забил 32 мяча.

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