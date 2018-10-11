Eurosport
Новичок «Дженоа» Кшиштоф Пёнтек разорвал Серию A, а 11 фото его подруги разорвут твое утро
Такого разношерстного инстаграма ты еще не видел.
Кшиштоф Пёнтек – одно из главных событий на старте чемпионата Италии. Новичок «Дженоа» показал просто невероятный результат, забив 9 голов в семи играх.
Польский страйкер успешен не только на футбольном поле, но и за его пределами: его подруга Паулина Процык изящна, хрупка и вполне себе сексапильна. А еще она ведет очень разнообразный инстаграм.
Паулина и очечи
Паулина и красный пиджак
Паулина и водичка
Паулина и песочек
Паулина и голубая полоска моря
Паулина и пейзаж
Паулина и бассейн
Паулина и селфи
Паулина и селфи
Паулина и селфи
Паулина и селфи
- Пёнтек перешел в «Дженоа» из «Краковии» за 4,5 млн евро.
- В 65 матчах за «Краковию» Кшиштоф забил 32 мяча.
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