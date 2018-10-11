Eurosport

Новичок «Дженоа» Кшиштоф Пёнтек разорвал Серию A, а 11 фото его подруги разорвут твое утро

Новичок «Дженоа» разорвал Серию A, а 11 фото его подруги разорвут твое утро
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Такого разношерстного инстаграма ты еще не видел.

Кшиштоф Пёнтек – одно из главных событий на старте чемпионата Италии. Новичок «Дженоа» показал просто невероятный результат, забив 9 голов в семи играх.

Польский страйкер успешен не только на футбольном поле, но и за его пределами: его подруга Паулина Процык изящна, хрупка и вполне себе сексапильна. А еще она ведет очень разнообразный инстаграм.

Паулина и очечи

Паулина и красный пиджак

Паулина и водичка

Паулина и песочек

Паулина и голубая полоска моря

Паулина и пейзаж

Паулина и бассейн

Паулина и селфи

Паулина и селфи

Паулина и селфи

Паулина и селфи

  • Пёнтек перешел в «Дженоа» из «Краковии» за 4,5 млн евро.
  • В 65 матчах за «Краковию» Кшиштоф забил 32 мяча.

Другие очаровательные подборки, которые согреют тебя лучше любого солнышка:

11 фото прелестной ростовчанки, к которой, вероятно, подкатывал в соцсетях Хабиб

12 фото той самой тропической мексиканки, которую киберспортсмен променял на игру

Любовь французского хоккеиста «Сочи», которая помогает ему жестче держать клюшку

Шальные видео и гениальные кадры – расставляй лайки в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Калгари» издевательски просто нокаутировал «Нэшвилл» тремя шайбами в середине матча

03:05
Популярные видео
Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»
 607 просмотровВчера в 10:35
9:2, 14:0 и 15:2 – так фанаты женского футзала наслаждаются зрелищем на юношеских Олимпийских играх
3 058 просмотровВчера в 00:03
А еще вам может понравиться