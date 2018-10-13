Imago

«Когда я услышал ответ Жозе, то понял, что он великий». Экс-президент «Интера» обожествил Моуринью

«Когда я услышал ответ Жозе, то понял, что он великий». Экс-президент «Интера» обожествил Моуринью
Eurosport

44 мин. назад

Трогательное признание от Массимо Моратти.

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти и один из главных акционеров клуба, президент Pirelli Марко Тронкетти Провера, поделились воспоминаниями об экс-тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью запомнился мне не благодаря победе в Лиге чемпионов с «Порту», а по интервью, которое он дал два года назад после ничьей с «Депортиво». Журналисты спросили, что он думает об ответном матче, он сказал: «Какой матч? Я уже думаю о финале». Услышав ответ, я подумал, что он великий», – цитирует Моратти Corriere dello Sport.

«Сразу после игры с «Сиеной» в чемпионате Италии я искал Моуринью, но его нигде не было. Он исчез. В конце концов, я нашел его лежащим в слезах в командном автобусе. Он был там в полном одиночестве, он перегорел. А победу в Лиге чемпионов мы добыли уже в полуфинале с «Барселоной». На финал выходили спокойно, с осознанием того, что уже достигли чего-то фантастического», – сказал Провера.

  • Жозе возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год.
  • С «неррадзури» он выиграл 2 чемпионата Италии, Кубок страны и Лигу чемпионов-2009/10.
Eurosport в твиттере

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «При подготовке к роли он посмотрел все бои Емельяненко». Искрометные факты про драки в кино

03:36
Популярные видео
Два дебютных гола Усэйна Болта в профессиональном футболе
8 910 просмотров23 ч
Гениальный матч от дуэта Малкин/Кессел: у Джино 3 ассиста, у Фила – хет-трик
1 194 просмотровВчера в 12:29
А еще вам может понравиться