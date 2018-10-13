«Когда я услышал ответ Жозе, то понял, что он великий». Экс-президент «Интера» обожествил Моуринью

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти и один из главных акционеров клуба, президент Pirelli Марко Тронкетти Провера, поделились воспоминаниями об экс-тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью запомнился мне не благодаря победе в Лиге чемпионов с «Порту», а по интервью, которое он дал два года назад после ничьей с «Депортиво». Журналисты спросили, что он думает об ответном матче, он сказал: «Какой матч? Я уже думаю о финале». Услышав ответ, я подумал, что он великий», – цитирует Моратти Corriere dello Sport.

«Сразу после игры с «Сиеной» в чемпионате Италии я искал Моуринью, но его нигде не было. Он исчез. В конце концов, я нашел его лежащим в слезах в командном автобусе. Он был там в полном одиночестве, он перегорел. А победу в Лиге чемпионов мы добыли уже в полуфинале с «Барселоной». На финал выходили спокойно, с осознанием того, что уже достигли чего-то фантастического», – сказал Провера.