Андреа Аньелли: «Роналду – супергерой, но «Ювентус» это не только Криштиану»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о том, что дал клубу приход Криштиану Роналду.

«Мы получили большое улучшение спортивной составляющей. Кроме того, Криштиану способствует продвижению клуба в мире, распространению итальянского футбола, продаже телевизионных прав. Дети во всем мире мечтают видеть супергероев, и Роналду один из них. Но «Ювентус» – это не только Роналду. Мы команда, в которой Криштиану – вишенка на торте, который пекся неторопливо, шаг за шагом», – цитирует Аньелли Football Italia.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

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