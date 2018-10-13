Убытки «Милана» увеличились до 126 млн евро за сезон-2017/18

Убыток «Милана» за сезон-2016/17 значительно увеличился и составил 126 млн евро.

Это на 53 миллиона больше, чем за период-2015/16. Доходы клуба выросли на 43,7 миллиона, до 255,8 млн евро. Операционные расходы выросли на 80,5 миллиона – до 354,4 млн. евро, сообщает Calcio Finanza.

Финансовый отчет будет утвержден на совете директоров 25 октября.

В июле 2018 года «Милан» перешел во владение американского хедж-фонда из-за долгов китайских инвесторов.

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