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Mundo Deportivo: «Барселона» присматривается к Пёнтеку, чтобы заменить им стареющего Суареса

Mundo Deportivo: «Барселона» присматривается к Пёнтеку, чтобы заменить им стареющего Суареса
Eurosport

1 час назад

Польский бомбардир возбуждает всех.

Польский нападающий Кшиштоф Пёнтек проводит первый сезон в Серии А, но за него уже грызутся топы.

Голеадор оказался в зоне особого внимания «Барселоны», пишет Mundo Deportivo. По информации издания, спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда уже дал указание по поводу слежки за успехами 23-летнего игрока «Дженоа».

Летом «грифоны» заплатили за трансфер Кшиштофа из «Краковии» всего 4,5 млн евро, но теперь они не готовы отпускать забивалу менее, чем за 60 млн. Интерес к игроку проявляет также «Бавария».

  • Пёнтек настрелял уже 13 голов в 8 матчах за «Дженоа».
  • Поляк стал первым за 69 лет игроком чемпионата Италии, который забил 8 мячей в первых шести матчах Серии А.
  • Клуб Кшиштофа занимает 11-ю строчку таблицы итальянского чемпионата.
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