Mundo Deportivo: «Барселона» присматривается к Пёнтеку, чтобы заменить им стареющего Суареса

Польский нападающий Кшиштоф Пёнтек проводит первый сезон в Серии А, но за него уже грызутся топы.

Голеадор оказался в зоне особого внимания «Барселоны», пишет Mundo Deportivo. По информации издания, спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда уже дал указание по поводу слежки за успехами 23-летнего игрока «Дженоа».

Летом «грифоны» заплатили за трансфер Кшиштофа из «Краковии» всего 4,5 млн евро, но теперь они не готовы отпускать забивалу менее, чем за 60 млн. Интерес к игроку проявляет также «Бавария».