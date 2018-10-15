Техничнейший гол сына Криштиану Роналду снова разнес стереотипы про бесталанных детей звезд

Криштиану Роналду-младший играет за детскую команду «Ювентуса» (U-9) и показывает скиллы, которые с легкостью влюбят вас в талантливого мальчишку вне зависимости от родственных связей.

А папа невероятно умилительно делится успехами сына в твиттере:

Ранее Роналду-старший поделился, что сын планирует не только повторить, но и превзойти успехи отца. Страйкер «Ювентуса» заявил, что это будет сложно – но после таких роликов уверенности в его правоте все меньше.

Всего у Криша четверо детей: Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео и дочь Алана.

Роналду-младший – ребенок от суррогатной матери.

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