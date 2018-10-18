Форвард «Милана» Гонсало Игуаин: «Меня вышвырнули из «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал, что не хотел уходить из туринского «Ювентуса».

«После финала Кубка Италии я осознал, что что-то сломалось. И тут клуб покупает Роналду. Не я решил уйти, я отдавал все силы «Ювентусу», чтобы мы завоевали множество трофеев. Клуб сделал шаг вперед в плане качества, подписал Криштиану, а мне заявил, что я не могу остаться. Они искали выход из этой ситуации, и лучшим решением был «Милан».

Нет, я совсем не ищу мести. К «Ювентусу» у меня исключительно положительные чувства. Партнеры и болельщики относились ко мне хорошо, но я никогда не хотел уходить. По сути, как все и говорят, меня вышвырнули.

Я сразу влюбился в «Милан», клуб убедил меня перейти сюда», – цитирует Игуаина Gazzetta dello Sport.

Игуаин перешел из «Ювентуса» в «Милан» на правах аренды за 18 млн евро.

С «Юве» Гонсало выиграл два чемпионата Италии и два Кубка страны.

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