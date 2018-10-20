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Рокко Сиффреди: «Не верю, что Криш кого-то изнасиловал. До этого скандала он приходил в свинг-клуб»

Рокко Сиффреди: «Не верю, что Криш кого-то изнасиловал. До этого скандала он приходил в свинг-клуб»
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Легенда взрослых фильмов поддержал легенду футбола.

В это нелегкое для Криштиану время за страйкера «Ювентуса» вписался итальянский актер фильмов для взрослых Рокко Сиффреди.

«Я не верю рассказам девушек о том, что их изнасиловал кто-то популярный. Роналду не чудовище. Не думаю, что он – ублюдок и кого-то изнасиловал. До всей этой популярности Криштиану приходил в римский свинг-клуб.

Он – номер один, любит жизнь и хочет развлекаться. В ту ночь он хорошо провел время», – цитирует AS комментарий Сиффреди в эфире Radio 24.

Криштиану обвинила в изнасиловании некая Кэтрин Майорга – девушка, которую он якобы принудил к анальному сексу в 2009 году.

  • Сложно поверить, но у Рокко больше наград, чем у Роналду – «Золотых мячей».
  • 54-летний итальянец взял награду лучшему режиссеру, актеру и вошел в зал славы фильмов для взрослых.
  • Зато у Криша очень много секс-скандалов.
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