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В новый комплект «Ювентуса» просочился дерзкий розовый цвет

В новый комплект «Ювентуса» просочился дерзкий розовый цвет
Eurosport

19 мин. назад

У Бэкса подглядели?

Туринцы продолжили серию модных экспериментов.

Footyheadlines опубликовали возможный концепт домашнего комплекта «Ювентуса» на сезон-2019/2020. Пока неизвестно, как джерси будут выглядеть по бокам, но одно заметно сразу: очередная экспансия новых оттенков в традиционно монохромную гамму клуба.

  • Третий комплект туринцев на сезон-2018/19 выполнен из океанического пластика – плюсик в пользу экологичности.
  • «Юве» лидирует в Серии А с отрывом в 6 очков.
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