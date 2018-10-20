В новый комплект «Ювентуса» просочился дерзкий розовый цвет
У Бэкса подглядели?
Туринцы продолжили серию модных экспериментов.
Footyheadlines опубликовали возможный концепт домашнего комплекта «Ювентуса» на сезон-2019/2020. Пока неизвестно, как джерси будут выглядеть по бокам, но одно заметно сразу: очередная экспансия новых оттенков в традиционно монохромную гамму клуба.
- Третий комплект туринцев на сезон-2018/19 выполнен из океанического пластика – плюсик в пользу экологичности.
- «Юве» лидирует в Серии А с отрывом в 6 очков.
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