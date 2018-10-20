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Жоау Канселу героически накрутил троих игроков «Дженоа», а Криштиану Роналду закатил мяч в пустые

Канселу героически накрутил троих игроков «Дженоа», а Роналду закатил мяч в пустые
Eurosport

1 час назад

Кришу везет в Италии на шальные голы.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата Италии против «Дженоа».

На 18-й минуте Жоау Канселу получил мяч на фланге, ушел от троих «грифонов» и мощно пробил, но мяч задел кого-то из игроков «Дженоа». Ни вратарь, ни защитники не смогли хотя бы просто выбить мяч, который в итоге попал к Криштиану, и португалец закатил его с двух метров в сетку.

  • В восьми матчах Серии А-2018/19 на счету Криштиану теперь пять голов и столько же ассистов.
  • Роналду перешел в «Юве» из мадридского «Реала» летом 2018 года.
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