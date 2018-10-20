Криштиану Роналду – первый футболист, забивший 400 мячей в топ-5 европейских чемпионатах

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в ворота «Дженоа» в матче чемпионата Италии и достиг новой знаковой отметки.

Этот гол стал 400-м для Рона в чемпионатах «большой пятерки» Европы. Он первым достиг этой отметки. У нападающего «Барселоны» Лионеля Месси – 389 мячей. Правда, Лео сыграл 426 матчей, Криштиану – 497.

В восьми матчах Серии А-2018/19 на счету Криштиану теперь по пять голов и ассистов.

Роналду перешел в «Юве» из мадридского «Реала» летом 2018 года.

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