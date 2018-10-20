Пособие, как прервать рекордную серию от «Юве»: посчитать, что мяч ушел, и пропустить нелепый гол

«Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» в матче чемпионата Италии со счетом 1:1, и в потере двух очков туринцы могут винить только себя.

На 67-й минуте футболисты «синьоры» посчитали, что мяч уйдет за лицевую линию, и бросили играть. Но Кристиан Куаме догнал мяч и навесил во вратарскую, где Даниэль Бесса вколотил его в ворота еще не включившихся обратно в игру туринцев.

«Ювентус» прервал рекордную 10-матчевую победную серию во всех турнирах на старте сезона.

По потерянным очкам «Наполи» отстает от «Юве» на 4 очка.

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