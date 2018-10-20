Допинг, Пёнтек, отказ от сборной из-за музыки в раздевалке. Что за команда остановила «Юве»

Его тренирует местный Сергей Балахнин

Коуч «Дженоа» – хорват Иван Юрич. Он заканчивал здесь карьеру игрока в 2010-м, тренировал юношей и теперь принимает главную команду третий раз за 2,5 года. В первый раз его звали в январе 2016-го, ни разу Юрич не работал в Генуе дольше 13 месяцев. Смешно, что сейчас Иван сменил Давиде Баллардини, который тоже трижды приходил в «Дженоа».

За «Дженоа» играет самый горячий форвард Серии А

Кшиштоф ПёнтекGetty Images

До игры с «Юве» Кшиштоф Пёнтек настрелял 9 мячей в семи матчах, и это без учета покера в Кубке Италии с «Лечче». Для примера: у Криштиану в Серии А было 4 гола. Медиа сразу приписали к Пёнтеку интерес «Барселоны», «Баварии», «Челси» и дортмундской «Боруссии». La Gazzetta dello Sport даже узнала цену 23-летнего поляка – к «Дженоа» пришел оффер от «Наполи» на 25 миллионов евро. «Грифоны» гордо отказали и уточнили, что хотят за Кшиштофа 60 миллионов.

Подписали игрока, от которого отказались весной

Помните Мигела Велозу? Парень жег в «Спортинге» и сборной Португалии, а еще заезжал в киевское «Динамо». Но главная команда его сердца – «Дженоа», где он играл до и после Украины. В сумме Велозу провел в Генуе четыре сезона, но летом с ним не продлили контракт, а новую команду португалец не нашел. В ночь матча с «Ювентусом» «грифоны» объявили, что Мигел подписал свежее соглашение и вернется в заявку. О причинах, по которым клуб расстался с футболистом буквально на пару месяцев, не сообщается.

Вляпались в историю с допингом

Джузеппе Росси («Дженоа»)Imago

Другой свободный агент, работавший в «Дженоа» в прошлом сезоне, столкнулся с проблемами покрупнее. Джузеппе Росси («МЮ», «Вильярреал», «Фиорентина» – ну, вы знаете) в конце прошлого чемпионата вышел на замену в сливном и ничего не значившем матче с аутсайдером «Беневенто», провел на газоне 34 минуты и отправился на допинг-контроль. Эксперты нашли в его анализах дорзоламид, открыли расследование и пригрозили годичной дисквалификацией.

Росси с агентом выступили с заявлением, что вещество содержится в глазных каплях, попало в организм случайно и в малом количестве. Через неделю после первых тестов итальянское антидопинговое агентство сделало Джузеппе выговор и закрыло дело. Возможно, мужчина и вернется в «Дженоа», ему всего 31 год.

Пережили трагедию в городе

В начале августа в Генуе обрушился автомобильный мост и погреб под собой 43 человека. «Проезжал по нему за 10 минут до трагедии», – сообщил экс-игрок «Зенита» и капитан «Дженоа» Доменико Кришито.

Игры обоих генуэзских клубов отложили из-за катастрофы, а футболисты «Дженоа» и «Сампдории» присутствовали на похоронах жертв. «Грифоны» провели домашний матч следующего тура в специальной форме в память о погибших, а фанаты на игре с «Эмполи» молчали 43 минуты – по 60 секунд на каждого ушедшего из жизни.

Стали четвертыми по прибыли в Европе

Швейцарцы из CIES Football Observatory подсчитали, кто из футбольных клубов лиг топ-5 больше всех тратит, а кто больше всех зарабатывает. Лучшим по выгодным продажам с 2010 по 2018 гг. стал «Монако» (намайнили 950 миллионов евро), в первой двадцатке целых пять итальянских команд, и этот рейтинг неожиданно замкнул «Дженоа».

Но по прибыли и разнице расходов и доходов за последние восемь лет генуэзцы вообще оказались четвертыми – выше только «Монако», «Лилль» и «Удинезе». Финансовый баланс «грифонов» составил 160 млн евро.

Воспитали голкипера, бунтовавшего в сборной из-за музыки в раздевалке

Ворота «Дженоа» в матче с «Ювентусом» защищал не опытный Маркетти, а 21-летний румын Андрей Раду. Он вместе с дружочком по молодежке Рэзваном Попой (гусары, молчать) отказался от вызова в сборную U-21.

Советник президента местной футбольной федерации в интервью Telekom Sport подтвердил, что игроки не хотят выступать за национальную команду из-за того, что в раздевалке играет манеле – разновидность румынского этно-попа. «Я разговаривал с отцом Попы и сказал ему: молю всем сердцем, приезжайте, тут все изменилось», – добавил чиновник.

Видимо, музыку действительно поменяли, потому что Раду был в основе на матче с Лихтенштейном за четыре дня до игры с «Юве».

«Ювентус» – «Дженоа» – 1:1

Пособие, как прервать рекордную серию, от «Юве»: посчитать, что мяч ушел, и пропустить нелепый гол

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