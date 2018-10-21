«Ювентус» пропустил в этом сезоне 6 мячей – 5 из-за ошибок Леонардо Бонуччи
Лео проваливает второе пришествие в Турин.
«Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» в матче чемпионата Италии – 1:1. В сезоне-2018/19 туринцы пропустили шестой мяч во всех турнирах.
Одним из виновников потери очков можно назвать защитника Леонардо Бонуччи, который в голевом моменте выключился из эпизода и позволил Даниэлю Бессе вколотить мяч в сетку с пары метров. Из шести пропущенных в сезоне мячей косвенно обвинить 31-летнего итальянца можно в пяти.
- Бонуччи вернулся в «Юве» после сезона в «Милане».
- До игры за «россонери» Леонардо играл за туринцев с 2010 года.
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