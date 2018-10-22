Twitter

Джанлуиджи Доннарумма зачем-то рванул на выход, ошибся и подарил «Интеру» победу на 92-й минуте

Доннарумма зачем-то рванул на выход, ошибся и подарил «Интеру» победу на 92-й минуте
Eurosport

1 час назад

Куда ж ты побежал, Джиджи?

«Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии, а винить себя в поражении в дерби должен кипер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма.

На второй добавленной минуте итальянский вратарь неосмотрительно вышел из ворот на навес Матиаса Весино, но не дотянулся до мяча и позволил Мауро Икарди закатить в пустые ворота.

  • «Милан» занимает только 12-е место, набрав 12 очков в восьми матчах.
  • «Милан» – единственная команда Серии А, не сыгравшая на ноль в этом сезоне.
  • «Интер» идет третьим, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 6 очков.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ковальчук и «Лос-Анджелес» погружаются все глубже – «Баффало» нанес «Кингс» шестое поражение

02:54
Популярные видео
«Койоты» из Аризоны кусались и царапались, но «Виннипег» усыпил их пятью шайбами
 366 просмотров15 ч
«Вот дерьмо! Если все будут довольны, я переиграю». О'Салливан выругался в прямом эфире Eurosport
2 568 просмотров20/10 в 12:22
А еще вам может понравиться