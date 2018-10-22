Джанлуиджи Доннарумма зачем-то рванул на выход, ошибся и подарил «Интеру» победу на 92-й минуте

«Интер» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии, а винить себя в поражении в дерби должен кипер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма.

На второй добавленной минуте итальянский вратарь неосмотрительно вышел из ворот на навес Матиаса Весино, но не дотянулся до мяча и позволил Мауро Икарди закатить в пустые ворота.

«Милан» занимает только 12-е место, набрав 12 очков в восьми матчах.

«Милан» – единственная команда Серии А, не сыгравшая на ноль в этом сезоне.

«Интер» идет третьим, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 6 очков.

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