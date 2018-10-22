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Фанаты «Интера» сделали на дерби перф со змеей, но «россонери» были в курсе и жгуче ответили

Фанаты «Интера» сделали на дерби перф со змеей, но «россонери» были в курсе и жгуче ответили
Eurosport

1 час назад

Дали огня еще до игры.

Болельщики «Интера» и «Милана» устроили красочный перфоманс перед матчем чемпионата Италии.

Трибуна «нерадзурри» показала огромную змею Серпенте – один из символов клуба. Похоже, «россонери» знали об акции врага и ответили изображением той же змеи, только перерубленной пополам.

  • «Интер» победил со счетом 1:0 благодаря ошибке Джиджи Доннаруммы и расторопности Мауро Икарди на 92-й минуте.
  • «Милан» занимает только 12-е место, набрав 12 очков в восьми матчах.
  • «Интер» идет третьим, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 6 очков.

Доннарумма зачем-то рванул на выход, ошибся и подарил «Интеру» победу на 92-й минуте

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