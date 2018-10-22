«Интер» и «Милан» выдали шикарное дерби. Не надо судить только по счету

Человек, надумавший воскресным вечером 21 октября заняться чем угодно, лишь бы не смотреть миланское дерби, позже поглядит на итоговый счет и скажет: «О! Все правильно сделал». Чудовищный самообман. Даже если бы поздний гол Мауро Икарди на 92-й минуте не убрал 0:0 с табло, вердикт однозначен: Дерби делла Мадоннина вышло на славу.

Старту предшествовал шикарный перфоманс обеих трибун. Курва Норд на правах хозяев растянула громадное полотно змеи, распугивающей красных чертят.

Курва Суд, словно предвидя шоу соперника, наглядно продемонстрировала, что эту змею ожидает (правда, каким-нибудь другим вечером).

Первый тайм был наполнен скоростями, драмой и моментами. Разрыв произошел уже на 12-й минуте, когда Икарди разящим ударом замкнул навес Брозовича, но Гуида даже на секунду не задумался о чистоте гола. Не будь 92-й минуты, все телеканалы Италии неделю бы обсуждали: касался ли мяча Весино – именно этот неуловимый эпизод стал границей между чистым взятием ворот и офсайдом.

Дальше команды заметно накалилли градус дерби. Побочным следствием стала обоюдная жесткость в стиле АПЛ. Особенно ярким выдалось противостояние Наингголана и Бильи. На 20-й минуте грубо сыграли оба, обоим потребовалась помощь врачей, но Гуида наказал только миланиста.

Возмущению «красно-черных» предела не было.

«Интер» – «Милан»: разборкиGetty Images

Лукас не простил, не забыл и уже спустя 7 минут вновь пошел в атаку. Фол вышел куда менее грубым, но у Раджи закончились хит-пойнты: брутальный бельгиец попросил о замене.

На поле вышел Валеро, но и о его здоровье чуть не позаботился Кесси путем толкания в Борху Асамоа.

По желтым «россонери» уверенно разгромили «Интер» в первом тайме (3-0), а могли и уйти полноправными лидерами. На 42-й минуте Мусаккьо коршуном налетел на дальнюю штангу и прошил Хандановича. Но если в случае с отменой мяча Икарди еще было о чем спорить, то в этот раз хватило одного повтора.

Были и другие моменты. Как вам сэйв капитана Романьоли в стиле праймового Несты?

Во втором тайме на полчаса скорости упали, хотя у Весино был неплохой шанс разжечь игру.

Команды забегали в последние 15 минут – именно ударными концовками славились Серия А и сборная Италии лучших времен.

И какой же настоящий итальянский суперматч без гола в добавленное время. Сотый навес «Интера» неожиданно оказался удачным, а отлично проведший 90 минут Доннарумма в этот раз серьезно зафейлил с выходом на перехват мяча. Икарди такого не прощает.

Капитан порадовал переживавшую на трибунах Ванду Нару и заслужил подарок перед сном.

Мауро Икарди и Ванда Нара обнимаются после дерби «Интер» – «Милан»Getty Images

Но самое лучшее в итальянском футболе – это реакция комментаторов:

Доннарумма бросился в штрафную Хандановича исправлять ошибку и спасать «россонери», но не подфартило.

«Интер» выиграл пять матчей подряд в Серии А (и семь – во всех турнирах). Команда Спаллетти вернулась на третье место, а 24 октября еще и попытает удачу в противостоянии с «Барселоной» без Лео Месси.

У «Милана» и Гаттузо все плохо – 12-я строчка и только 3 победы в 8 турах.

«Интер» – «Милан» – 1:0

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