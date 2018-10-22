Анчелотти: «Роналду – великолепный игрок, единственная ошибка в его жизни – переход в «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти знает, о чем говорит.

«Переезд Криштиану Роналду отлично скажется на имидже Серии А. Долгое время это был турнир для суперзвезд: Марадоны, Платини, Зидана, Кака, Ибрагимовича, Шевченко... Последние 10 лет тенденция шла на спад, и вот, Роналду возрождает традицию.

Роналду – великолепный игрок и профессионал, его единственная ошибка в жизни – переход в «Ювентус», – цитирует Анчелотти Football Italia .

Карло тренировал «Ювентус» с 1999 по 2001 год. Этот период итальянец назвал худшим отрезком в карьере.

Анчелотти и Роналду вместе работали в «Реале». Крутые были времена.

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