Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – об обвинениях в изнасиловании: «Все узнают правду»

Форвард «Ювентуса» отреагировал на горячий осенний инфоповод.

«Я не одержим индивидуальными наградами. Я сосредоточен на «Ювентусе». Мои дела идут великолепно, я в суперкоманде. Не буду сравнивать [«Ювентус» и «Реал»], здесь я счастлив – как был счастлив в «Реале» и «МЮ». На поле и вне его я всегда улыбаюсь, я – счастливый мужчина. Остальное меня не волнует», – цитирует Football Italia Криштиану.

Еще португалец отреагировал на обвинения Кэтрин Майорги.

«Я счастлив, счастлив. Пару недель назад мы опубликовали заявление. Я здесь не для того, чтобы вам лгать, я уверен в работе моих юристов. Я весело провожу время на футболе, наслаждаюсь жизнью, и около меня есть люди, которых все это заботит. А люди узнают всю правду», – уверен Криш.

Женщина по имени Кэтрин Майорга обвинила Криша в домогательствах, имевших место в 2009 году.

Юристы страйкера подали в суд на издание, опубликовавшее интервью с жертвой.

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