Getty Images

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – об обвинениях в изнасиловании: «Все узнают правду»

Роналду – об обвинениях в изнасиловании: «Все узнают правду»
Eurosport

1 час назад

Криш – счастливый человек.

Форвард «Ювентуса» отреагировал на горячий осенний инфоповод.

«Я не одержим индивидуальными наградами. Я сосредоточен на «Ювентусе». Мои дела идут великолепно, я в суперкоманде. Не буду сравнивать [«Ювентус» и «Реал»], здесь я счастлив – как был счастлив в «Реале» и «МЮ». На поле и вне его я всегда улыбаюсь, я – счастливый мужчина. Остальное меня не волнует», – цитирует Football Italia Криштиану.

Еще португалец отреагировал на обвинения Кэтрин Майорги.

«Я счастлив, счастлив. Пару недель назад мы опубликовали заявление. Я здесь не для того, чтобы вам лгать, я уверен в работе моих юристов. Я весело провожу время на футболе, наслаждаюсь жизнью, и около меня есть люди, которых все это заботит. А люди узнают всю правду», – уверен Криш.

  • Женщина по имени Кэтрин Майорга обвинила Криша в домогательствах, имевших место в 2009 году.
  • Юристы страйкера подали в суд на издание, опубликовавшее интервью с жертвой.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - У «Ванкувера» есть свой Колодин: он расчехлил пушку и принес команде ничью в игре с «Лос-Анджелесом»

02:28
Популярные видео
Вратарь «Портленда» – биг босс. Ему били в упор и точно в угол, но он все потащил
1 007 просмотров22 ч
«Уэзерс до актерской карьеры был профессиональным футболистом». 6 мощных фактов из фильмов о спорте
2 252 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться