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Де Лаурентис: «Скоро молодежь станет равнодушной к футболу. Нужно играть 2 тайма по 30 минут»
Новое эпатажное заявление босса «Наполи».
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, как сделать матчи более привлекательными для молодых людей.
«Нужно смотреть в будущее, ведь молодежь сейчас полностью погружена в видеоигры. Мы тонем и уничтожаем футбол. Через восемь лет наши дети будут абсолютно равнодушны к футболу.
Это наша вина, мы старые идиоты. В футболе ведь есть скучные матчи, а игры такие длинные, что аж спать хочется! Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты», – цитирует Де Лаурентиса Marca.
- Если бы матч ЛЧ с «ПСЖ» длился 60 минут, то неаполитанцы выиграли бы со счетом 1:0.
- Но, поскольку предложение Де Лаурентиса еще никто не рассматривал, матч закончил вничью – 2:2.
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