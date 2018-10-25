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Де Лаурентис: «Скоро молодежь станет равнодушной к футболу. Нужно играть 2 тайма по 30 минут»

Де Лаурентис: «Скоро молодежь станет равнодушной к футболу. Нужно играть 2 тайма по 30 минут»
Eurosport

1 час назад

Новое эпатажное заявление босса «Наполи».

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал, как сделать матчи более привлекательными для молодых людей.

«Нужно смотреть в будущее, ведь молодежь сейчас полностью погружена в видеоигры. Мы тонем и уничтожаем футбол. Через восемь лет наши дети будут абсолютно равнодушны к футболу.

Это наша вина, мы старые идиоты. В футболе ведь есть скучные матчи, а игры такие длинные, что аж спать хочется! Нужно играть два тайма по 30 минут плюс перерыв на две-три минуты», – цитирует Де Лаурентиса Marca.

  • Если бы матч ЛЧ с «ПСЖ» длился 60 минут, то неаполитанцы выиграли бы со счетом 1:0.
  • Но, поскольку предложение Де Лаурентиса еще никто не рассматривал, матч закончил вничью – 2:2.
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