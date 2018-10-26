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La Repubblica: Иван Газидис обсудит с президентом «Милана» возможное назначение Арсена Венгера

La Repubblica: Газидис обсудит с президентом «Милана» возможное назначение Венгера
Eurosport

19 мин. назад

У Гаттузо серьезные конкуренты.

Положение Гаттузо в клубе ухудшается с каждым матчем. Поражение от «Бетиса» в Лиге Европы спровоцировало новую волну слухов о замене Рино.

По информации La Repubblica, в шорт-лист кандидатов попал Арсен Венгер. Вариант кажется реальным, потому что с 1 декабря в должность спортивного директора «Милана» вступит Иван Газидис, ранее работавший с Венгером в «Арсенале». Газидис в ближайшее время встретится с президентом «россонери» Паоло Скарони и обсудит этот вариант. Пока Гаттузо дали несколько матчей на исправление ситуации.

Ранее сообщалось, что на должность в «Милане» претендуют Антонио Конте и Роберто Донадони. Венгер отметил, что вернется к работе 1 января 2019 года.

  • Газидис был исполнительным директором «Арсенала» с 2008 по 2018 годы.
  • После 12 туров «Милан» занимает 12-е место.
  • «Россонери» отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 очков, но опережают зону вылета на те же 6 очков.
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